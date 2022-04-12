Видеотрансляция матча «Реал» – «Челси» начнется в 22:00. Текстовый онлайн тоже будет

«Реал» примет «Челси» в ответном матче 1/4 финала .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Также на сайте будет доступна видеотрансляция матча, который покажет телеканал «Матч ТВ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Первая игра завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:1.

🇭🇷 Модрич и Ковачич – как братья. Они обожают друг друга и сделают матч «Реала» и «Челси» теплее

«Реал» очень зависит от Бензема – 41% атак с его прямым участием. Кто еще так влияет на свои команды?