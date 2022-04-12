«У пчелы нет времени объяснять мухе, что мед лучше дерьма». Алвес об уходе из «Сан-Паулу»

дал философское объяснение своему уходу из «Сан-Паулу» в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что защитник , сейчас выступающий за «Барселону», ушел из бразильского клуба из-за долгов по зарплате.

«Я перешел в , чтобы исполнить свою мечту. Я думал, что мы вместе сможем что-то построить.

Мы понимали, что могут быть задержки, но в какой-то момент тот план, который убедил меня перейти сюда, стал разваливаться. Я решил, что с меня хватит. Серьезно, с меня хватит.

Я начал задумываться о том, все ли в порядке, потому что, повидав всякое, ты начинаешь понимать разницу между хорошим и плохим. И тогда ты говоришь: «Слушай, у пчелы нет времени объяснять мухе, что мед лучше дерьма», – сказал бразилец в документальном фильме для стримингового сервиса FIFA+.