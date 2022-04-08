Дани Алвес: «Я бы не стал тратить много денег на Холанда. На Мбаппе – да. Он более совершенный игрок»

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Дани Алвес считает, что «Барса» должна купить Килиана Мбаппе, а не Эрлинга Холанда.

«Я бы не стал бросать все усилия на трансфер Холанда. Честно говоря, я бы не стал тратить на него много денег. На Мбаппе – да, на Холанда – нет.

Я не играю в спортивного директора, но в первую очередь я бы сделал ставку на Мбаппе. Он кажется более совершенным игроком во всех отношениях. Если собираешься сделать огромные инвестиции, нужно сделать это наилучшим образом. Если бы все зависело от меня, я бы сделал ставку на Мбаппе», – сказал защитник «Барселоны».

 

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