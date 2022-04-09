Алвес о победе в Ла Лиге: «Сложная ситуация, но «Барса» борется. Может, у «Реала» случится небольшой спад»

считает, что у «Барселоны» есть шансы на победу в Ла Лиге.

– Как вы оцените свое возвращение в «Барсу»?

– Лучше, чем я ожидал. Долгое время я боролся за то, чтобы это произошло. Возвращения не случилось тогда, когда я хотел. Я не терял надежду, вы видите, как все меняется, некоторые события забываются... А потом приходит человек, которого я знаю. И он понимает, что я могу помочь, ведь я всегда вносил свой вклад и на поле, и вне его. Все случилось довольно неожиданно, и мы встретились снова.

– Есть ли у «Барсы» шансы на победу в Ла Лиге?

– Я всегда говорю, что шансы есть, пока турнир не закончился. Нужно быть реалистами: отставание велико, но мы достигли лучшей формы за весь сезон в тот момент, когда это необходимо. Это финальный отрезок, финальный рывок, цена каждого балла возрастает. Посмотрим, что произойдет.

По ходу сезона всегда наступает момент, когда непонятно, справится ли команда. У этот момент еще не наступил. Возможно, это начнется после нашей с ними игры или плей-офф Лиги чемпионов. Посмотрим. Может, у них случится небольшой спад, и это позволит нам сократить отрыв.

У них есть 12 очков преимущества. Это сложная ситуация, но мы боремся, – сказал защитник каталонского клуба.

Сейчас занимает 3-е место в таблице , на 3 очка отставая от «Севильи», которая провела на два матча больше. Отрыв лидирующего «Реала» от «Барсы» – 12 очков, но каталонский клуб провел на игру меньше.

Завтра «Барса» сыграет с «Леванте» в гостях. Начало – в 22:00 по московскому времени.