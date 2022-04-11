Мбаппе о Месси: «Уникальный футболист, он может сделать мою игру лучше. Играть с Лео – честь»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высоко отозвался о Лионеле Месси, с которым они играют за «ПСЖ».

«Месси может сделать мою игру лучше, ведь это уникальный футболист. Шанс поиграть рядом с ним – это честь для меня», – сказал французский нападающий в интервью ESPN.

В этом сезоне Мбаппе забил 31 гол и отдал 18 передач в 39 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На счету Месси 8 забитых мячей и 13 результативных пасов в 28 матчах за клуб.

«Жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас». У «ПСЖ» сверкнуло все трио – против «Клермона»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные