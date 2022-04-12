Роналдо о переходе в «Интер»: «Я договорился о продлении контракта с «Барсой», но спустя 4 дня президент сказал, что продолжать сотрудничество невозможно»

вспомнил о переходе из «Барселоны» в .

Бразильский нападающий перешел в миланский клуб из каталонского в 1997 году и играл за «Интер» до 2002 года, когда он перешел в «Реал».

«Я достиг соглашения о продлении контракта с «Барселоной», но спустя четыре дня мне позвонил президент и сказал, что продолжать сотрудничество невозможно. Он сказал мне, что я могу вести переговоры с другими командами.

«Нерадзурри» быстро отреагировали, заплатив отступные. в те годы был поистине лучшим в мире», – сказал Роналдо.