Фати о возвращении на поле: «С нетерпением этого жду, «Барса» стала намного лучше. Смена тренера пошла нам на пользу»

высказался о предстоящем возвращении на поле после травмы.

«Я с нетерпением этого жду, потому что команда стала намного лучше. Команда играет очень хорошо. Надеюсь, что скоро я смогу быть вместе с командой.

Смена тренера пошла нам на пользу, у игроков теперь другой менталитет, они больше работают, и мы видим результаты».

О конкуренции

«Правда в том, что мы в «Барсе», лучшие игроки всегда приходят сюда. Я спокоен, все зависит от тренера. Я могу помочь команде», – сказал вингер «Барселоны».