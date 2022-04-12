Депутат Терюшков: «Не понимаю, почему клубы из Крыма и Севастополя еще не привлекли в ФНЛ. Футбол Абхазии тоже всегда стремился к нам»

Депутат Госдумы считает, что клубы из Крыма нужно допустить до турниров в России.

«Футбол – это самый популярный вид спорта в России. Начиная с советских времен, мы в детстве гоняли во дворе мяч. Да, зимой были были коньки и хоккей, но более доступным видом спорта всегда был футбол. Это самый массовый вид спорта.

Люди играют в футбол, несмотря на статус и возраст. Международная ассоциация футбольных федераций по числу членов опережает МОК, если я не ошибаюсь.

Нам в России нужно воспитывать своих игроков. Я не раз высказывался об участии легионеров в нашем чемпионате, которое портит карму нашего футбола. Всегда приятно смотреть на команду, составленную полностью из доморощенных игроков с российским паспортом.

Нам не нужны иностранцы, которые занимают места наших ребят. Задача на ближайшие 5-10 лет – вернуться к истокам, как это было при Качалине, Бескове и Лобановском.

Нужно отойти от коммерциализации в части привлечения иностранцев, а начать тратить деньги на детский футбол. Здесь нам в помощь будет расширение РПЛ. Это будет точкой роста для спортивных школ.

Плюс я не понимаю, почему мы еще не привлекли команды Крыма, Севастополя для участия в том же ФНЛ, чтобы они пробивались в .

Абхазский футбол тоже всегда стремился попасть в периметр российского чемпионата. Абхазские футболисты всегда были в цене. Есть много отличных выходцев абхазского футбола – Никита Павлович Симонян лишнее тому подтверждение», – заявил Роман Терюшков, входящий в наблюдательный совет «Химок».