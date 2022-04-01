Уткин – Тащину: «От тебя люди бегут, и ты провожаешь их туповатой улыбкой плюшевого мишки. А я приглашу, кого выберу сам»

ответил генпродюсеру Александру Тащину.

«В общем, дошли у меня руки до , который вчера отчего-то решил мне ответить, хотя я его ни о чем не спрашивал. Бывают такие люди. Всю жизнь с этим мирюсь.

Мой недорогой Александр, у меня будет несколько соображений и в итоге два к тебе вопроса, на которые мне крайне интересно было бы получить ответ. В общем – внимай.

Вчера я написал некоторый текст, который представляет собой хронику исхода комментаторов с «Матча». До Тащина и во время Тащина. По разным причинам. Среди них есть те, кто работал и не работал на «Плюсе», с кем я дружил и кого не любил, более и менее профессиональные.

Надо было это сделать. Мало кто понимает за картой будней, насколько это масштабный процесс. И как мало вообще осталось от коллектива, который, в частности, я вместе с Дмитрием Чуковским в качестве СЕО «Плюса» оставили в наследство двум хабалистым тетенькам и который собирали долго, по одному. Для меня это драматическое событие, да. Не скрою. Это то, что вы, дуры и их наследники-дураки, проделали со спортивным телевидением в нашей стране.

Ты назвал это зацикленностью на «Матче», вызванном нереализованными амбициями. И тут я вышел из драматического состояния и в голове у меня обезьяна перестала бить в литавры и стала тихо смеяться человеческим голосом.

Вы, позиционирующие себя как единственное заслуживающее внимания спортивное СМИ в стране – что точно НЕ так, но вы ведь так думаете (хотя это слово и является комплиментом процессам, протекающим в ваших звонких головах) – так вот: если так, то на вас, выходит, вся страна совершенно естественно должна быть «зациклена». А я ведь со своей страной. У меня, к слову, и заграна-то нет уж два года. Ну, и чем ты «думаешь», упрекая в зацикленности?))

Не, вы, конечно, не одни и точно не лидеры, но я о том, насколько пещерна твоя логика. И обезьяна в моей голове звучит соль-диезом.

Далее. Про нереализованные амбиции (это при том, что, сказав это, через час ты лицемерно погрустил о моих реализованных к середине дня амбициях).

#####, Саша, а у тебя на канале остались люди с РЕАЛИЗОВАННЫМИ амбициями? Про Черданцева я это и так знаю; но это критерий такой, оказывается?) Для человека в творческой профессии что может быть нормальнее нереализованных амбиций, не это ли движок прогресса, новых проектов, да всего?)))

Вот пример того, что собственных мыслей у тебя не было и нет. Потому что именно это, только резче и гортаннее самая хабалистая тетка страны столь же бездумно повторяет про меня уже шесть лет. Но она это хоть сама выдумала, а ты только повторяешь.

А знаешь, почему вы все так говорите? Потому что вы думаете, что главная амбиция в жизни – это должность, жопа в кресле. Ну что ж, давай и это обсудим.

Я частный предприниматель. Я волк, которого ноги кормят. Мы за эти годы с нуля сделали свою компанию, свой продакшн, все это небольшое, но такое, какое нам надо, и все это растет. Щас, наверное, перестанет, но мы обязательно выживем.

Моя цитируемость из моей маленькой студии ровно такая, как у хедлайнера «Матча» Димы Губерниева, хотя меня не было в федеральном эфире не то что каждый день, а много лет.

Но сейчас о тебе.

Я могу пригласить сотрудничать любого. А ты не можешь поставить в эфир своих же сотрудников, на неопределенный срок забаненных Неизвестными Отцами (ты знаешь, о ком я говорю). Да, я приглашу, кого выберу сам – а от тебя люди бегут, один аж в Уругвай пятки заточил, и ты только провожаешь их туповатой улыбкой плюшевого мишки. Если мне нужен собеседник, или напарник в эфире, или гость – я выбираю кого хочу, а у тебя, бедолаги, стоп-листы же кипой.

Так и кто из нас счастливее? Свободнее? В конце концов, амбициознее? Ты вообще что-то сделал в жизни сам? Без должности?

У вас нет ни единого нового имени на канале за годы. Не считать же этого вашего Онанисимова. Он звезда – как ты начальник: пока попой в кресле, кем-то туда посаженный, сидит… А у меня третий запуск «школы», и там снова есть ребята, которые маршем войдут в профессию.

За неимением этих имен ты сам снимаешься в промо своего канала, хотя никто тебя в лицо-то не знает.

Так тебе льстят твои подчиненные, твоему ТАЩЕСЛАВИЮ, а ты этому следуешь.

Ну, и так далее. Мне б с тебя за рекламу в моем телеграме взять, да, во-1, брезгливо, а во-2 – я ж от сердца. Поэтому резко сворачиваю тему, и вот мои вопросы к тебе.

Слуш, ты уже звонил на «Окко», чтоб тебе комментаторов одолжили? Своих-то не осталось (а скоро будет еще меньше); а что работы много – об этом и Казанский, и Гутцайт, да и все, уходя, говорили… Это раз.

И второй. Там теперь приблизился, видимо, к хедлайну Неценко. Спроси у него, а то я с 14-го года мучаюсь, понять не могу: он сказал, что удар у Весли Снейдера – как борщ у хорошей хозяйки. Блин, что он имел в виду?..

Теперь беги жаловаться своей гортанной начальнице. Впрочем, я для себя тему закрыл, Александр Тащин. У тебя даже своей футбольной команды нет; ну, о чем с тобой разговаривать.

Последнее. Это моя отвальная, я ухожу с поста шеф-редактора Плюса. Крестики – кого уже на канале нет», – написал журналист, прикрепив фотографию.