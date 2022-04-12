Клаудиньо: «Из Дзюбы вышел бы отличный бразилец! Сложно найти игрока с такими габаритами и его техникой»

Клаудиньо считает, что из вышел бы отличный бразилец.

– Дуглас Сантос говорит, что похож на бразильца по манере игры, Дзюба иногда называет себя Дзюбиньо на бразильский манер. Кто из россиян в «Зените» больше всего похож на бразильца по вашей версии?

– Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артема и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец!

И соглашусь с Дугласом – Круг тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.

– Дзюба часто говорит на испанско-португальский манер «Бамос!». Чей словарный запас больше – ваш на русском или Артема на португальском?

– Думаю, что все же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском, хаха! Но и он, конечно, от нас не очень отстает – за крепким словом в карман не полезет.

Артем – отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно, – рассказал полузащитник .

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