Круговой о том, что Алберто поцеловал его бутсу за пас: «Думал, он с ума сойдет от запаха»

рассказал о необычном праздновании гола с Юри Алберто.

23-летний россиянин отдал голевой пас бразильскому форварду в матче 22-го тура «Зенит» – Тула (3:0).

– Дуглас Сантос назвал вас типичным бразильцем. Вы согласны с таким определением?

– Спасибо Дугласу! Мне очень приятно, если он правда так считает!

– В Самаре вы в пятидесятый раз вышли на поле в футболке . Что для вас, как для воспитанника клуба, значит это число?

– Для меня это честь – сыграть пятьдесят матчей за «Зенит». Я очень этому рад, думаю, что дальше – больше, и я выиграю еще много трофеев вместе с «Зенитом».

– У вас интересная статистика – ноль голов в первых сорока восьми матчах в основном составе, а затем сразу два забитых мяча. Копили запал к юбилейному матчу?

– Да нет, просто сейчас игра у меня идет, а значит, нужно пробовать, чаще бить. Голевые передачи сейчас тоже получаются – в каждом матче я стараюсь делать либо гол, либо голевой пас.

– повторил свой ритуал: после того как вы сделали голевой пас, он поцеловал вашу бутсу. Что почувствовали в этот момент?

– Я почувствовал, что он с ума сойдет от запаха (смеется)!

На самом деле это неожиданно – у меня такое в первый раз, буду стараться делать так, чтобы он и дальше забивал после моих передач, – сказал защитник.