Ван Бастен об «Атлетико»: «От такого стиля нет удовольствия, разумнее переключить канал. Неприятно видеть Феликса и Гризманна обороняющимися 90 минут»

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Марко ван Бастен раскритиковал стиль игры «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити» (0:1) в Лиге чемпионов.

«То, что делает «Атлетико», законно, это разрешено, но я удивлен, что есть команда, в которой 10 игроков находятся за линией мяча 90 минут и просто пытаются избежать пропущенного гола от соперника.

Такая футбольная организация, как ФИФА, должна начать думать о том, как сделать футбол увлекательным, чтобы мир продолжал развиваться. От такого стиля футбола нет никакого удовольствия. 

Разумнее было переключить канал, пойти смотреть Netflix или что-то вроде того. 

Винить некого, тренер может выбрать такой стиль игры. Просто неприятно видеть, что такие игроки, как Феликс и Гризманн играют в обороне 90 минут», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов Ziggo Sport. 

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