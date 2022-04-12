Ван Бастен об «Атлетико»: «От такого стиля нет удовольствия, разумнее переключить канал. Неприятно видеть Феликса и Гризманна обороняющимися 90 минут»

Марко ван Бастен раскритиковал стиль игры «Атлетико» в матче с (0:1) в Лиге чемпионов.

«То, что делает , законно, это разрешено, но я удивлен, что есть команда, в которой 10 игроков находятся за линией мяча 90 минут и просто пытаются избежать пропущенного гола от соперника.

Такая футбольная организация, как ФИФА, должна начать думать о том, как сделать футбол увлекательным, чтобы мир продолжал развиваться. От такого стиля футбола нет никакого удовольствия.

Разумнее было переключить канал, пойти смотреть Netflix или что-то вроде того.

Винить некого, тренер может выбрать такой стиль игры. Просто неприятно видеть, что такие игроки, как Феликс и Гризманн играют в обороне 90 минут», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов Ziggo Sport.