Букайо Сака: «Моя вера укрепляется, знаю, что Бог со мной. Вот почему я часто бесстрашен»

рассказал о вере в Бога.

Профиль 20-летнего англичанина в инстаграме носит название «Сын Божий». В детстве Сака посещал церковь пятидесятников (евангельские христиане, самое многочисленное из всех направлений протестантизма – прим. Sports.ru).

«Когда мы росли, родители учили нас верить в Бога. Когда ты молод, ты не до конца понимаешь этого.

На протяжении всей жизни мы продолжаем проявлять свою веру, поэтому, когда мы сталкиваемся с различными проблемами, решаем: «На этот раз я собираюсь довериться Богу». И Бог помогает.

Так укрепляется и укрепляется моя вера. И я могу быть уверенным в себе, идти куда-то, зная, что Бог со мной. Вот почему я часто бесстрашен.

Я не люблю много думать. Если слишком много думать о позитивных ситуациях, затем негативные ситуации могут начать проникать в разум и сеять тревогу, потом ты нервничаешь и все в таком духе. Вот почему я верю в Бога и верю в себя», – сказал полузащитник .