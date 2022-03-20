Сака недоволен арбитрами: «Моя нога в крови. Нужно чуть больше защиты, когда соперник пытается ударить меня»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака недоволен тем, как к нему относятся судьи.
В матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0), в котором англичанин забил победный гол, защитник Тайрон Мингз ударил Сака по ногам и получил желтую карточку. Из-за повреждения вингер был заменен на 69-й минуте.
После матча Сака подбежал к судье Энди Мэдли и выразил эмоции.
«Я не жаловался, но хотел дать ему понять, что всегда буду так играть. Я буду идти в дриблинг. Нужно чуть больше защиты, когда соперник пытается ударить меня. Моя нога в крови, но я выйду на следующий матч и буду играть точно в таком же стиле», – сказал 20-летний футболист.
В этом сезоне вингер забил 10 голов и отдал 5 передач в 33 матчах за «Арсенал». Его статистика – здесь.