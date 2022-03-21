Джеррард о словах Сака про недостаточную защиту игроков: «У меня шурупы в бедрах, я перенес около 16 операций и мне тяжело ходить в спортзал. Это футбол»

высказался о травмах в футболе.

Полузащитник после матча с заявил, что судьи должны сильнее защищать футболистов.

«Это часть игры. Когда я проверял в последний раз, футбол не был бесконтактным видом спорта. Мне кажется, что подкаты разрешены, силовые единоборства разрешены.

Он хороший игрок, у него выдающийся талант, и я люблю его. Но он не может жаловаться на это [грубую игру]. Это футбол.

Сейчас я сижу здесь с шурупами в бедрах, я перенес около 16 операций, мне тяжело ходить в спортзал. Это обратная сторона того, что ты зарабатываешь на жизнь английским футболом. Он научится, и научится быстро», – сказал главный тренер «Астон Виллы».