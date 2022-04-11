Мамаев будет отдавать треть дохода на содержание дочери по решению суда

Суд обязал Павла Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери.

Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с 33-летнего полузащитника «Химок» 1/3 дохода в счет алиментов на содержание дочери.

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она добавила, что ребенок будет жить с матерью – . Сегодня же суд рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества. Алана ранее подала иск к Павлу на 269 млн рублей.

Мамаев в январе женился во второй раз – на подруге Аланы, блогерше Надежде Санько.

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