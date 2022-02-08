Бывшая жена Мамаева подала к футболисту иск на 269 млн рублей

Бывшая супруга полузащитника «Химок» Павла Мамаева Алана подала иск к футболисту.

«Суд принял встречный иск на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей.

Требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела», – сообщил адвокат Мамаевой Вадим Лялин.

Летом прошлого года Алана сообщила, что игрок хотел с ней судиться с целью забрать общего ребенка и взыскать алименты. Месяц назад она заявила, что Павел отозвал иск.

Ранее Павел женился во второй раз – на подруге Аланы, блогерше Надежде Санько.

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