«Арсенал» хочет продлить контракт с Сака. Обсуждение с представителями хавбека уже идет

заинтересован в продлении контракта с полузащитником .

По сведениям журналиста Дэвида Орнстейна, клуб уже начал обсуждение такой возможности с представителями футболиста. Ожидается, что в ближайшее время начнутся официальные переговоры с направлением конкретного предложения.

Текущее соглашение рассчитано до 2023 года, также у «канониров» есть опция продления на год.

В нынешнем сезоне 20-летний Сака забил 9 голов за 28 матчей . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.