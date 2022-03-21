«Арсенал» хочет продлить контракт с Сака. Обсуждение с представителями хавбека уже идет

Теги премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

«Арсенал» заинтересован в продлении контракта с полузащитником Букайо Сака.

По сведениям журналиста Дэвида Орнстейна, клуб уже начал обсуждение такой возможности с представителями футболиста. Ожидается, что в ближайшее время начнутся официальные переговоры с направлением конкретного предложения.

Текущее соглашение рассчитано до 2023 года, также у «канониров» есть опция продления на год.

В нынешнем сезоне 20-летний Сака забил 9 голов за 28 матчей АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные