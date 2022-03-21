«Арсенал» хочет продлить контракт с Сака. Обсуждение с представителями хавбека уже идет

«Арсенал» заинтересован в продлении контракта с полузащитником Букайо Сака.
По сведениям журналиста Дэвида Орнстейна, клуб уже начал обсуждение такой возможности с представителями футболиста. Ожидается, что в ближайшее время начнутся официальные переговоры с направлением конкретного предложения.
Текущее соглашение рассчитано до 2023 года, также у «канониров» есть опция продления на год.
В нынешнем сезоне 20-летний Сака забил 9 голов за 28 матчей АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.