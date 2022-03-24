«Арсенал» работает над трансфером Нуньеса. «Бенфика» хочет 80 млн евро за лучшего бомбардира (Record)

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в АПЛ.
Как передает Sport Witness со ссылкой на Record, 22-летний нападающий привлек внимание «Арсенала», который уже начал работу над трансфером и активно пытается заинтересовать в переходе самого футболиста. Отмечается, что «канониры» на несколько шагов опережают «Ньюкасл» и «Вест Хэм».
При этом «Бенфика» высоко оценивает своего лучшего бомбардира и готова обсуждать возможный трансфер в том случае, если речь будет идти примерно о 80 млн евро.
В текущем сезоне Нуньес забил 26 голов в 33 матчах за португальскую команду. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.