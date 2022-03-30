«МЮ» хочет подписать Нуньеса, но сделка зависит от попадания в ЛЧ. «Бенфика» хочет за него 60 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

По данным The Telegraph, сейчас наиболее вероятным сценарием для 22-летнего нападающего является переход в клуб из . В частности, интерес к нему проявляет «Атлетико».

Шансы на успешное завершение сделки будут зависеть от того, попадет ли команда в Лигу чемпионов. форвард тоже интересен, однако в этом вопросе «МЮ» находится в куда более продвинутой позиции. Также в борьбе за уругвайца поучаствует и , хотя сейчас для клуба приоритетнее трансфер Эрлинга Холанда из «Боруссии».

«Бенфика» хочет получить за игрока как минимум 60 млн фунтов. Португальский клуб хотел бы до завершения сезона закрыть вопросы с трансфером форварда.

В январе подписать Нуньеса хотели «Ньюкасл» и , а «Брайтон» осуществил неудачную попытку трансфера минувшим летом.

В этом сезоне футболист забил 26 голов и отдал 2 передачи в 33 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его статистика – здесь.