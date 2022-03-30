«МЮ» хочет подписать Нуньеса, но сделка зависит от попадания в ЛЧ. «Бенфика» хочет за него 60 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.
По данным The Telegraph, сейчас наиболее вероятным сценарием для 22-летнего нападающего является переход в клуб из Ла Лиги. В частности, интерес к нему проявляет «Атлетико».
Шансы «Манчестер Юнайтед» на успешное завершение сделки будут зависеть от того, попадет ли команда в Лигу чемпионов. «Арсеналу» форвард тоже интересен, однако в этом вопросе «МЮ» находится в куда более продвинутой позиции. Также в борьбе за уругвайца поучаствует и «Манчестер Сити», хотя сейчас для клуба приоритетнее трансфер Эрлинга Холанда из «Боруссии».
«Бенфика» хочет получить за игрока как минимум 60 млн фунтов. Португальский клуб хотел бы до завершения сезона закрыть вопросы с трансфером форварда.
В январе подписать Нуньеса хотели «Ньюкасл» и «Вест Хэм», а «Брайтон» осуществил неудачную попытку трансфера минувшим летом.
В этом сезоне футболист забил 26 голов и отдал 2 передачи в 33 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его статистика – здесь.