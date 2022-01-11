«Атлетико» может продать Феликса в «Ман Сити» летом, чтобы купить форварда «Бенфики» Нуньеса

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Будущее форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса остается неопределенным.

Португальское издание O Jogo посвятило этому вопросу материал. По их информации, «Ньюкасл» готов заплатить за 22-летнего уругвайца до 60 миллионов евро уже в январе.

Но «Бенфика» хочет подождать до конца сезона. Португальский клуб полагает, что «Атлетико» может сделать серьезное предложение о трансфере Нуньеса, однако для этого мадридцам понадобятся деньги.

Как пишет O Jogo, «Атлетико» может продать полузащитника Жоау Феликса «Манчестер Сити», но такой вариант возможет только в летнее трансферное окно. Вырученные деньги пойдут на трансфер Нуньеса.

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