«Атлетико» может продать Феликса в «Ман Сити» летом, чтобы купить форварда «Бенфики» Нуньеса

Будущее форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса остается неопределенным.
Португальское издание O Jogo посвятило этому вопросу материал. По их информации, «Ньюкасл» готов заплатить за 22-летнего уругвайца до 60 миллионов евро уже в январе.
Но «Бенфика» хочет подождать до конца сезона. Португальский клуб полагает, что «Атлетико» может сделать серьезное предложение о трансфере Нуньеса, однако для этого мадридцам понадобятся деньги.
Как пишет O Jogo, «Атлетико» может продать полузащитника Жоау Феликса «Манчестер Сити», но такой вариант возможет только в летнее трансферное окно. Вырученные деньги пойдут на трансфер Нуньеса.