Пиоли о лидерстве «Милана» с 2-очковым отрывом: «Три недели назад нас называли суперфаворитами»

Главный тренер «Милана» высказался о чемпионской гонке в Серии А.

– В последние две-три недели те, кто считаются фаворитами, то и дело спотыкаются. У нас очень конкурентная лига, все матчи тяжелые, никогда нельзя загадывать наперед и никого нельзя сбрасывать со счетов. Мы все знаем, насколько значимы эти игры – чем ближе концовка сезона, тем важнее каждое очко.

Мы сами хотели этого давления и оказаться в этой ситуации, так что это нужно приветствовать. У нас молодая команда, мы на вершине таблицы и боремся за что-то значимое.

– Кого вы считаете фаворитами на данный момент?

– Мне не нравится рассуждать подобным образом. Не забывайте, что еще три недели назад нас называли суперфаворитами, после нас – , потом – «Интер». Развязка близка, – сказал Пиоли.

«Интер» отстает от «Милана» на 2 очка при игре в запасе. Команда Пиоли сыграла 0:0 два тура подряд