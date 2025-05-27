Мареска перед финалом ЛК: «Важнейший турнир для «Челси», такова реальность. Мы строим менталитет победителей, это будет первый трофей новой эры, возможно»

Энцо Мареска высказался перед финалом Лиги конференций против «Бетиса».

В среду «Челси » сыграет с клубом из Севильи в финале Лиги конференций. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я уже несколько раз говорил, что для меня этот сезон и так был хорошим по разным причинам, и он может стать очень хорошим, если мы займем место в четверке или пятерке и выиграем финал. Первая цель достигнута, и, надеюсь, мы сможем достичь и второй.

Самое сложное в этой кампании было убедить игроков, что для нас Лига конференций – важнейший турнир. Просто потому, что это наша реальность. Мы должны уважать каждого соперника, каждую команду в Европе, с которой сталкиваемся. Я не думаю о победе ради своего имени в истории – я думаю о клубе и о болельщиках. Если мы выиграем – это будет их трофей.

Да, это всего лишь Лига конференций, но именно она – самая важная для нас, потому что мы участвуем в ней прямо сейчас. Мы строим менталитет победителей, и путь к этому – выигрывать матчи.

Мы уже немало побеждали в этом сезоне, но этого недостаточно. Мы должны выйти на поле с жаждой победы. Только так приходит уверенность, приходит победа – и, возможно, первый трофей новой эры», – сказал главный тренер «Челси».