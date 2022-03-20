Стефано Пиоли: «Милан» проделывает отличную работу, но скудетто могут выиграть 4 клуба»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с (1:0).

«Сейчас важен каждый матч. Мне понравилась игра команды, хоть мы и не забили в первом тайме, но играли качественно и интенсивно.

«Кальяри» доставил нам хлопот, но это неизбежно, когда встречаются две сильно мотивированные команды.

[о том, что «Милан» выиграл третий матч подряд со счетом 1:0] Мы бы хотели забивать больше и сегодня вновь были близки к нескольким голам, но главное – это победа.

Мы проделываем отличную работу, но знаем, что скудетто могут выиграть четыре команды. Нет смысла загадывать наперед, впереди еще долгий путь, и мы должны сосредоточиться исключительно на своей цели», – сказал Пиоли.