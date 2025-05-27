Мареска о словах Иско про «Челси» перед финалом ЛК: «Трофеи не выигрываются одними деньгами – это не все в футболе»

Энцо Мареска ответил Иско и заявил, что трофеи не завоевываются деньгами.

В среду «Челси» сыграет с «Бетисом» в финале Лиги конференций.

Ранее капитан испанцев Иско заявил : «У «Челси» есть деньги. У «Бетиса » – мечта выиграть первый еврокубковый трофей, вписать новую страницу в историю».

«Деньги – это еще не все в футболе. Лично я считаю, что трофеи не выигрываются одними деньгами.

Я провел два года в одной команде с Иско [в «Малаге»], и завтра нас ждет просто футбольный матч. Не больше», – сказал главный тренер «Челси».

Пеллегрини о финале ЛК с «Челси»: «Это не история Давида и Голиафа. «Бетису» важно справиться с эмоциями, тогда сможем победить»