Аморим летал в Монако после поражения «МЮ» в финале ЛЕ на заседание руководства. Вернувшись в Манчестер, тренер сообщил, что остается в клубе
Рубен Аморим посетил встречу руководителей и владельцев «МЮ» в Монако.
После поражения в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма» (0:1) главный тренер «Юнайтед» отправился на самолете в Монако, где присутствовал на заседании исполнительного комитета клуба. Обычно подобные встречи проходят без участия тренера. Комитет собирается ежемесячно и включает руководство и владельцев клуба.
На следующий день Аморим вернулся в Манчестер и лично сообщил команде, что остается на посту главного тренера.
«Я всегда открыт к диалогу – если руководство или болельщики решат, что я не тот человек для этой работы, я уйду на следующий же день, даже не обсуждая компенсацию.
Но сам я не уйду. Я уверен в своей работе. Как видите, я не собираюсь менять свой подход ни в чем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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