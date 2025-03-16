Рубен Аморим посетил встречу руководителей и владельцев «МЮ» в Монако.

После поражения в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма » (0:1) главный тренер «Юнайтед » отправился на самолете в Монако, где присутствовал на заседании исполнительного комитета клуба. Обычно подобные встречи проходят без участия тренера. Комитет собирается ежемесячно и включает руководство и владельцев клуба.

На следующий день Аморим вернулся в Манчестер и лично сообщил команде, что остается на посту главного тренера.

«Я всегда открыт к диалогу – если руководство или болельщики решат, что я не тот человек для этой работы, я уйду на следующий же день, даже не обсуждая компенсацию.

Но сам я не уйду. Я уверен в своей работе. Как видите, я не собираюсь менять свой подход ни в чем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим .