«Интер» отстает от «Милана» на 2 очка при игре в запасе. Команда Пиоли сыграла 0:0 два тура подряд

не смог увеличить отрыв от в таблице Серии А.

Команда тренера Стефано Пиоли сыграла вничью с «Торино» (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

«Россонери» завершили нулевой ничьей второй матч подряд – в прошлом туре команда не забила «Болонье» (0:0).

Таким образом, «Милан» продолжает лидировать в таблице Серии А с 68 очками в 32 играх, но у занимающего вторую позицию «Интера» есть в запасе один матч при 66 баллах в активе.

Третье место занимает (66 очков, 32 игры), четвертое – (62 очка, 32 игры).