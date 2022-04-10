«Интер» отстает от «Милана» на 2 очка при игре в запасе. Команда Пиоли сыграла 0:0 два тура подряд

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«Милан» не смог увеличить отрыв от «Интера» в таблице Серии А.

Команда тренера Стефано Пиоли сыграла вничью с «Торино» (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Италии. 

«Россонери» завершили нулевой ничьей второй матч подряд – в прошлом туре команда не забила «Болонье» (0:0).

Таким образом, «Милан» продолжает лидировать в таблице Серии А с 68 очками в 32 играх, но у занимающего вторую позицию «Интера» есть в запасе один матч при 66 баллах в активе.

Третье место занимает «Наполи» (66 очков, 32 игры), четвертое – «Ювентус» (62 очка, 32 игры).

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