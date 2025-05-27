87 детей в Санкт-Петербурге получат памятный знак в честь 100-летия «Зенита»
25 мая 2025 года, в день векового юбилея «Зенита», в Санкт-Петербурге родились 87 детей. Каждый из них получит уникальный памятный знак, созданный клубом совместно с Санкт-Петербургским монетным двором.
На медали изображены юбилейный шеврон, «Газпром Арена» и зенитовская стрелка с двумя звёздами. Сувенир вручат в сине-бело-голубом футляре с изображением львёнка — символа клуба.
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Опубликовано: Sports
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