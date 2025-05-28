Гасперини сообщил «Аталанте», что уходит. «Рома» хочет пригласить тренера, он согласен на переговоры

Джан Пьеро Гасперини уйдет с поста главного тренера «Аталанты».

Как сообщает журналист Маттео Моретто, 67-летний специалист покинет клуб. Решение уже принято самим тренером и официально доведено до руководства клуба.

По данным Джанлуки Ди Марцио , Гасперини ведет переговоры с «Ромой». Клуб хочет предложить тренеру 3-летний контракт.

Сообщается также, что Гасперини дал согласие на продолжение переговоров, чему способствовало доверие, выстроенное с советником владельцев клуба Клаудио Раньери .

Гасперини хочет получить от владельцев клуба более четкое понимание реального потенциала проекта и степени амбиций «Ромы».