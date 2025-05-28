Отец Игнатова подтвердил, что хавбек покинет «Спартак». У Михаила нет результативных действий в 15 матчах сезона

Отец Михаила Игнатова подтвердил, что хавбек покинет «Спартак».

Ранее стало известно , что московский клуб не продлит контракт с 25-летним атакующим полузащитником, истекающий в конце сезона.

– Сообщают, что Михаил Игнатов покинет «Спартак». Так ли это?

– Это так.

– Останется ли Михаил в РПЛ?

– Работаем по этому вопросу, – сказал Александр Игнатов.