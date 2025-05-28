Отец Игнатова подтвердил, что хавбек покинет «Спартак». У Михаила нет результативных действий в 15 матчах сезона
Отец Михаила Игнатова подтвердил, что хавбек покинет «Спартак».
Ранее стало известно, что московский клуб не продлит контракт с 25-летним атакующим полузащитником, истекающий в конце сезона.
– Сообщают, что Михаил Игнатов покинет «Спартак». Так ли это?
– Это так.
– Останется ли Михаил в РПЛ?
– Работаем по этому вопросу, – сказал Александр Игнатов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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