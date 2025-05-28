Мохамед Салах: «Смогу играть до 39-40 лет, думаю. Уйду раньше, если почувствую, что хочу остановиться, я многого достиг»

Мохамед Салах считает, что сможет продолжать карьеру до 40 лет.

«Я перестану играть, когда почувствую [что готов к этому].

Если вы спросите мое мнение, то я думаю, что смогу играть до 39 или 40 лет, но я уйду раньше, если почувствую, что хочу остановиться. Я многого добился.

Мой контракт с «Ливерпулем» заканчивался, и я перешел бы в Саудовскую Аравию, но мы завершили сделку [о продлении контракта] с «Ливерпулем », – сказал вингер мерсисайдцев в интервью египетскому телеканалу ON Sports.