Пиоли о скудетто: «Все клубы из топ-5 участвуют в гонке»

Главный тренер высказался о чемпионской гонке в Серии А.

После 29 матчей «россонери» лидируют в турнире, опережая «Интер» на 5 очков и имея на 2 игры больше.

– Когда вы наконец скажете, что цель «Милана» – скудетто?

– Перед последним туром сезона, если будем лидировать с отрывом в четыре очка.

– А второе место вас сейчас бы устроило?

– Я хочу, чтобы мои ребята продолжали стараться изо всех сил, и мы видели сегодня, насколько тяжело побеждать. Так что мы уже думаем о том, насколько трудно будет в Кальяри [в следующем туре]. Мы не должны ни загадывать наперед, ни оглядываться назад.

– победил сегодня «Сампдорию». Он по-прежнему в чемпионской гонке?

– Конечно. На кону еще 27 очков, у них великолепные результаты в последнее время. Я бы сказал, что все клубы из топ-5 участвуют в гонке, – отметил Пиоли.