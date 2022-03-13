Пиоли о скудетто: «Все клубы из топ-5 участвуют в гонке»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А.
После 29 матчей «россонери» лидируют в турнире, опережая «Интер» на 5 очков и имея на 2 игры больше.
– Когда вы наконец скажете, что цель «Милана» – скудетто?
– Перед последним туром сезона, если будем лидировать с отрывом в четыре очка.
– А второе место вас сейчас бы устроило?
– Я хочу, чтобы мои ребята продолжали стараться изо всех сил, и мы видели сегодня, насколько тяжело побеждать. Так что мы уже думаем о том, насколько трудно будет в Кальяри [в следующем туре]. Мы не должны ни загадывать наперед, ни оглядываться назад.
– «Ювентус» победил сегодня «Сампдорию». Он по-прежнему в чемпионской гонке?
– Конечно. На кону еще 27 очков, у них великолепные результаты в последнее время. Я бы сказал, что все клубы из топ-5 участвуют в гонке, – отметил Пиоли.