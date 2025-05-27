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Вагнер возглавит «Аугсбург». Экс-форвард Баварии входил в штаб сборной Германии с 2023 года

Сандро Вагнер станет главным тренером «Аугсбурга».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, окончательное соглашение между 37-летним специалистом и клубом достигнуто, контракт будет подписан в среду. Соглашение рассчитано до 2028 года.

Для Вагнера это станет первым опытом работы в качестве главного тренера в Бундеслиге. С 2023 года он работал в штабе сборной Германии. Кроме того, немец возглавлял «Унтерхахинг» из 3-й лиги с 2021 по 2023 год. 

В Германии Вагнер выступал в составе «Баварии», «Вердера», «Герты», «Хоффенхайма». Игровую карьеру он завершил в китайском чемпионате.

Ранее «Аугсбург» объявил об уходе главного тренера Йесса Торупа и спортивного директора Маринко Юрендича. Команда финишировала на 12-й строчке в Бундеслиге.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Флориана Плеттенберга
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