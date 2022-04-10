«МЮ» утратил шансы на чемпионство. Клуб не побеждает в АПЛ с 2013-го и не берет трофеи с 2017-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ральф Рангник Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» (0:1) в 32-м туре АПЛ.

Таким образом, манкунианцы потеряли шансы на чемпионство.

После 31 матча «МЮ» занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 22 очка.

Последний раз «МЮ» побеждал в чемпионате Англии в 2013 году.

Последний раз «красные дьяволы» выигрывали трофеи в 2017-м – Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В этом сезоне «МЮ» вылетел из Кубка лиги в 3-м раунде, уступив «Вест Хэму» (0:1).

В Кубке Англии манкунианцы завершили выступление в 4-м раунде, проиграв «Мидлсбро» (1:1, 7:8 по пен.).

Из Лиги чемпионов команда Ральфа Рангника вылетела по итогам матчей 1/8 финала с «Атлетико» (1:1, 0:1).

Таблица АПЛ

Обострилась гонка за ЛЧ в АПЛ: «МЮ» и «Арсенал» синхронно проиграли, фаворит – внезапно «Тоттенхэм»

Опрос

«Ливерпуль» и «Ман Сити» будут биться за первое место в таблице. Кто победит?
10479 голосов
Манчестер Сити
2.02 Манчестер Сити
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Ничья
3.70 премьер-лига Англия
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Ливерпуль
3.45 Ливерпуль
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные