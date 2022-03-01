Фердинанд про «МЮ»: «Можно забыть о трофеях на 2 года минимум. Нельзя перестраиваться и побеждать – «Ливерпулю» не удалось»

уверен в том, что в ближайшие годы ничего не выиграет.

«Проблема заключается в том, что Рангник пришел, но уйдет в конце сезона, и надо будет снова перестраиваться под чей-то стиль игры. Будет очередная встряска, надо будет осваивать новую манеру игры, футболистам нужно будет переучиваться.

Мне кажется, «МЮ» можно забыть о трофеях на ближайшие года два как минимум, сказать: «Мы начинаем перестройку, собираемся правильно подобрать игроков, а у нового тренера есть определенный стиль, привыкание к которому займет время; у нас будут ошибки, но мы будем доверять этому парню и дадим ему минимум два года».

Да, уйдет много времени, невозможно одновременно перестраиваться и побеждать. Такого не бывает. Это не удалось и «Ливерпулю» – сколько времени у него ушло прежде, чем он что-то выиграл? Надо брать пример с других команд.

Порой надо снизить свои запросы, посмотреть на все с холодной головой и понять, на каком этапе ты находишься», – сказал бывший защитник «МЮ» на своем YouTube-канале.