Бабаев о контрактах в ЦСКА: «С Акинфеевым договорились. По российским игрокам переговоры на паузе. Курс рубля меняется, нужно ждать»

договорился о новом контракте с , но другие переговоры на паузе.

«Мы договорились с Акинфеевым, у нас есть понимание, в случае с Игорем не та ситуация, когда нужно говорить о подписи на бумаге.

По понятным причинам сложно понять, как нужно делать финансовые условия, опять же привязка к валюте. Курс рубля меняется, нужно ждать, когда все стабилизируется, и работать на понятных условиях.

Пока по всем российским игрокам на паузе переговоры. Со всеми есть понимание», – сказал генеральный директор московского клуба .

Нынешнее соглашение с 36-летним вратарем рассчитано до конца сезона. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.