Ротен о Бензема: «Наследник Роналду в «Реале», его игра невероятна. Нужно выиграть что-то со сборной, чтобы стать лучшим форвардом в истории Франции»

Жером Ротен не считает Карима Бензема лучшим форвардом в истории Франции.
«Это открытый вопрос. Бензема – не чемпион Европы и не чемпион мира. Он выиграл Лигу наций, но этого мало. Легенд не так много. С другой стороны, мы можем сказать, что Бензема входит в число лучших. Его игра за клуб сейчас – это невероятно. В 34 года он задирает планку все выше.
С шансами «Реала» на Ла Лигу и Лигу чемпионов этот сезон может стать невероятным для него. Бензема должен выиграть что-то со сборной, чтобы его называли лучшим французским форвардом в истории.
То, что он делает в «Реале», возможно, самом престижном клубе мира, – это невероятно. Карим стал наследником Криштиану Роналду, он лидер команды.
Не хочу его недооценивать, но в словах нужна точность. Память не должна быть короткой. Равных Мишелю Платини нет, он лучше всех. Это лучший игрок поколения. Есть еще и Тьерри Анри, который побеждал со сборной.
Бензема в «Реале» повторяет достижения Рауля. Это хороший пример, потому что Рауль ничего не выиграл со сборной. Называем ли мы его лучшим испанским игроком?» – сказал экс-игрок «ПСЖ».
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