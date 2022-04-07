Тренер «Ренна» Женезьо: «Бензема – один из лучших игроков в истории, он на одном уровне с Кройффом. Мбаппе тоже станет одним из них»

назвал одним из лучших игроков в истории.

Главный тренер оценил игру нападающего в матче против «Челси» в 1/4 финала чемпионов (3:1).

«Я не вчера узнал, что он один из лучших игроков в мире. На мой взгляд, он один из лучших в истории, он находится на одном уровне с Кройффом и игроками вроде него. Что больше всего говорит о нем, кроме его голов, так это его игровой интеллект. Все, что он делает, правильно: его движения, его технические решения...

Килиан [Мбаппе], безусловно, тоже станет одним из величайших игроков в истории», – сказал Женезьо.