Тренер «Ренна» Женезьо: «Бензема – один из лучших игроков в истории, он на одном уровне с Кройффом. Мбаппе тоже станет одним из них»

Брюно Женезьо назвал Карима Бензема одним из лучших игроков в истории.
Главный тренер «Ренна» оценил игру нападающего «Реала» в матче против «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).
«Я не вчера узнал, что он один из лучших игроков в мире. На мой взгляд, он один из лучших в истории, он находится на одном уровне с Кройффом и игроками вроде него. Что больше всего говорит о нем, кроме его голов, так это его игровой интеллект. Все, что он делает, правильно: его движения, его технические решения...
Килиан [Мбаппе], безусловно, тоже станет одним из величайших игроков в истории», – сказал Женезьо.