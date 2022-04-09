Пеп Гвардиола: «Не останусь в «Ман Сити» навсегда, но хотел бы этого. Места лучше не придумать»

ответил на вопрос о будущем в «Манчестер Сити».

Срок действующего контракта испанского тренера с клубом действует до 2023 года. Появлялась информация об интересе к нему со стороны сборной Бразилии. Гвардиолу попросили прокомментировать эти сведения на пресс-конференции перед игрой с «Ливерпулем».

«Давайте не сегодня. У меня контракт с клубом, и я здесь очень счастлив. Я не останусь здесь навсегда, но хотел бы этого. Места лучше не придумать.

Я могу продлить контракт на 10 лет, но не буду этого делать. Сейчас не очень подходящий момент для таких вопросов. Я не знаю, откуда появилась эта информация», – сказал тренер .