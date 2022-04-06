Вилков – Зареме: «Тариф простой: ни слова о судействе в следующем сезоне. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Олимп-ФНЛ Михаил Вилков Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Михаил Вилков ответил на вопрос Заремы Салиховой об очистке кармы.

Ранее бывший арбитр РПЛ заявил: «Зарема и Слуцкий чихвостят судей – и все получается против них. Кто ничего плохого не говорит, тех хорошо судят. Карма работает». Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна так отреагировала на его слова: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?»

«Тариф простой: ни слова о судействе в сезоне-2022/2023. И вы финишируете в таблице выше, чем в этом сезоне.

Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ. Без «Спартака» будет скучно в РПЛ, а сейчас хотелось бы, чтобы вы занялись вопросом возвращения ваших фанатов на трибуны. Без них и судить тоскливо, и команда ваша играет плохо», – сказал Вилков.

 

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