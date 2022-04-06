Вилков – Зареме: «Тариф простой: ни слова о судействе в следующем сезоне. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ»

ответил на вопрос об очистке кармы.

Ранее бывший арбитр заявил: «Зарема и Слуцкий чихвостят судей – и все получается против них. Кто ничего плохого не говорит, тех хорошо судят. Карма работает». Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна так отреагировала на его слова: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?»

«Тариф простой: ни слова о судействе в сезоне-2022/2023. И вы финишируете в таблице выше, чем в этом сезоне.

Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ. Без будет скучно в РПЛ, а сейчас хотелось бы, чтобы вы занялись вопросом возвращения ваших фанатов на трибуны. Без них и судить тоскливо, и команда ваша играет плохо», – сказал Вилков.