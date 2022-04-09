Ральф Рангник: «У «МЮ» еще есть шанс на выход в ЛЧ. Больше не можем позволить себе терять очки»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» еще может выйти в Лигу чемпионов.

«Если посмотреть на текущую ситуацию в таблице, то понятно, что мы больше не можем позволить себе терять очки. Все в команде это осознают.

У нас еще есть шанс на выход в Лигу чемпионов, но для этого точно нужно побеждать в матче с «Эвертоном». Мы понимаем, как важна эта игра для обеих команд. Она безумно важна и для них, и для нас. Характер, энергия и стремление победить в такой атмосфере, вероятно, являются самыми важными качествами.

Для меня план на эту игру и тактика – это одно, но важнее характер, отношение и физика. Вероятно, это и решит исход матча», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сейчас манкунианский клуб занимает 7-е место в таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на 4 балла. Пятую строчку занимает «Арсенал», у которого такое же количество очков, как и у «шпор», но есть игра в запасе.

Сегодня «МЮ» сыграет с «Эвертоном» на выезде, начало – в 14:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

1,3 млрд на трансферы за 11 лет, максимум в ЛЧ – 1/4 финала. Так работает «МЮ»

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