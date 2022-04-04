Руни про «МЮ» в ЛЧ: «Он не сможет конкурировать, если попадет туда. Нужна перестройка»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни не верит в перспективы «Манчестер Юнайтед».
– Вы согласны с оценкой Рангника, что «МЮ» понадобится два-три трансферных окна, чтобы снова стать конкурентоспособным?
– Полностью. Думаю, они хотели бы завершить сезон сейчас, будь такая возможность, и забыть о Лиге чемпионов. В следующем году они не смогут конкурировать в Лиге чемпионов, если попадут туда.
Считаю, что им нужна перестройка. Нужно перестроить состав, перестроить все в первой команде и в клубе, чтобы гарантировать, что через 2-3 года они снова смогут бороться за победу в АПЛ, – заявил экс-форвард манкунианцев.
Рангник о перестройке в «МЮ»: «Нужно понимание, куда двигаться – с какими игроками и тренером»