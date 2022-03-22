Невилл раскритиковал Рангника за посещение крикета на Барбадосе после вылета «МЮ» из ЛЧ: «Было время, когда игроки и тренеры не пошли бы в местный ресторан после ничьей»

раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» .

Экс-игрок «МЮ» остался недоволен тем, что специалист посетил тестовый матч по крикету между сборными Англии и Вест-Индии (команда, представляющая англоязычные государства Центральной и Южной Америки – прим. Sports.ru), проходивший в Барбадосе.

Было время, когда игроки, тренеры и боссы «МЮ» не пошли бы даже в местный итальянский ресторан после домашней ничьей, не то что после вылета из еврокубков.

На прошлой неделе мы видели [представителей клуба] на «Формуле-1», концертах, крикете и боях UFC. Эти люди ничего не понимают» – заявил Невилл в твиттере.

вылетел из чемпионов на стадии 1/8 финала 15 марта, проиграв «Атлетико».