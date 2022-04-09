Мостовой о 10-м месте «Спартака»: «Матч с Тулой во многом будет определяющим. И это комично»

высказался о ближайшем матче «Спартака».

Экс-полузащитник красно-белых выразил мнение перед воскресной игрой 24-го тура с тульским «Арсеналом».

«Матч во многом будет определяющим для . И это немножко комично. Комично, когда мы говорим, что матч с Тулой за семь туров до конца чемпионата может повлиять на будущее «Спартака» в том плане, что клубу придется бороться за выживание в элите.

Смотришь в таблицу и ужасаешься: такого болельщики красно-белых давно не видели. Не имеет права клуб с таким составом и бюджетом находиться на том месте, где сейчас находится. Но, как видите, такое происходит.

Не знаю, достаточно ли хорошо сейчас команда играет, чтобы победить нынешний . Но даже хорошее качество футбола не станет сегодня гарантией успеха в противостоянии со многими командами РПЛ.

В этом сезоне тот же «Спартак» умудрялся проиграть или потерять очки там, где, судя по рисунку игры, совсем не было к этому предпосылок. Против красно-белых играют закрыто, отбиваются и зачастую грамотно ловят на контратаках, реализуя один–два момента за матч.

Поэтому в ближайшем туре все будет зависеть от того, сможет ли Тула четко сыграть именно тактически, выжать максимум из себя», – сказал Мостовой.