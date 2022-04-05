Мостовой о 614 млн агентских выплат «Спартака»: «Основная беда нашего футбола. Кто-то состояние заработал, а толку никакого»

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Александр Мостовой высказался о 614 миллионах агентских выплат «Спартака»

– Удивляет ли вас сумма, которую «Спартак» заплатил агентам в 2021 году, – 614 млн рублей?

– Ужасно. Они меня не удивляют, но это страшно. В этом и заключается основная беда нашего футбола. Текучка денег туда-сюда.

Кто-то на этом себе состояние заработал, а толку никакого, – сказал экс-игрок московского клуба. 

Убыток «Спартака» сократился на 54,3% по итогам 2021 года – до 881 млн рублей

«Спартак» потратил 2,6 млн евро и более 385 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех клубов России в 2021-м. «Зенит» – 7-й, «Динамо» и «Локо» – в топ-3

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