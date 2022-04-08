Президент «Урала»: «Посмотрите, откуда арбитры РПЛ – Москва и Питер. У меня помощник лайнсменом работал – всего одна ошибка за семь лет!»

заявил, что в российском футболе не хватает арбитров.

– Вы не думаете, что у нас в стране дефицит хороших судей, поэтому многие и ходят по кругу?

– Так и есть. Но кто мешает их воспитывать? Возите на сборы, отсматривайте, отбирайте. Лучших двигайте наверх, худших – задвигайте.

Согласен, что не хватает арбитров. Вот сейчас людей наказали, а кто работать будет? Шесть «двоек»!

– Вы как-то говорили, что уральских арбитров особо не пускают в элиту. Блат?

– Конечно, это проблема. У меня в федерации футбола есть помощник. Хороший парень. Работал лайнсменом на региональном уровне.

У него за семь лет одна ошибка. Одна! К кому я только ни обращался: посмотрите парня, дайте ему шанс. И что мне отвечали?

– Что?

– Сначала кивают головой. А потом: да он никакой! Да с чего вы это взяли? Кто так решил? Вы его просматривали? Тишина... А все потому, что каждый тянет наверх своих.

Посмотрите, откуда у нас арбитры Премьер-лиги. Москва, Московская область и Питер. Основная масса оттуда. Вот и все.

– Вы и ваши коллеги довольно жестко критиковали Александра Егорова. После его отставки с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС стало лучше?

– Как правило, когда меняют руководителя, судьи начинают работать более-менее нормально.

Думают, что первое время надо себя показать. И в прошлом сезоне каких-то серьезных претензий мы не предъявляли. Да, были ошибки против «Урала», но это не перерастало в систему. А в этом чемпионате арбитры, видимо, расслабились.

Мол, Ашот Рафаилыч Хачатурянц много работает в лиге, у него и так дел по горло, он, наверное, за всем не уследит, не увидит. Снизили к себе требования – отсюда пошли такие ляпы», – заявил президент .