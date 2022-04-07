Рио Фердинанд: «Бензема – лучшая «девятка» в мире. При Роналду в «Реале» он был на заднем плане, но теперь вышел из тени»

назвал лучшей «девяткой» в мире.

Французский нападающий сделал хет-трик в первом матче 1/4 финала против (3:1).

«Карим – талисман. Он поднял свою команду на вершину.

Когда Криштиану Роналду был в «Реале», Бензема скромно оставался на заднем плане, потому что понимал, что это значит для команды, но теперь он вышел из тени.

Ему 34 года, он лучшая «девятка» в мире. Он на другом уровне. Он забивает, отдает передачи, связывает игру», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Шоу Бензема 😍 Второй хет-трик подряд – в плей-офф ЛЧ за «Реал» забивает только он