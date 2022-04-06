Бензема впервые забил 40+ голов за сезон: 37 за «Реал» и 5 за сборную Франции

Карим Бензема благодаря дублю в ворота «Челси» пересек отметку в 40 голов за сезон.
Форвард вывел «Реал» вперед в игре 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первый тайм).
За сезон-2021/22 француз забил 36 голов в составе клуба за 36 матчей и еще 5 – за 7 игр в национальной команде. Бензема впервые в карьере забил 40 или более раз за сезон.
Подробно со статистикой 34-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
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