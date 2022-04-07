может подписать опорника Кэлвина Филлипса.

Как утверждает Manchester Evening News, усиление опорной зоны является приоритетом манкунианского клуба на лето, и работа над трансфером 26-летнего полузащитника уже ведется.

Кроме того, «Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику Деклану Райсу и хавбеку дортмундской .

В этом сезоне Филлипс пропустил 4 месяца из-за травмы и отыграл 16 матчей за «Лидс» во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 пас. Полную статистику игрока сборной Англии можно изучить по ссылке.

«Мама не ела по вечерам, потому что оставляла все нам». Новая звезда сборной Англии Кэлвин Филлипс