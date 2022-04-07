«МЮ» работает над трансфером опорника «Лидса» Филлипса. Райс и Беллингем клубу тоже интересны (MEN)

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«Манчестер Юнайтед» может подписать опорника «Лидса» Кэлвина Филлипса.

Как утверждает Manchester Evening News, усиление опорной зоны является приоритетом манкунианского клуба на лето, и работа над трансфером 26-летнего полузащитника уже ведется.

Кроме того, «Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему.

В этом сезоне Филлипс пропустил 4 месяца из-за травмы и отыграл 16 матчей за «Лидс» во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 пас. Полную статистику игрока сборной Англии можно изучить по ссылке.

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