Беллингем интересен «Реалу», «МЮ» и «Ливерпулю». «Мадрид» видит в нем наследника Модрича

«Реал», и интересуются .

По данным Sport1.de, эти клубы заинтересованы в трансфере 18-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии».

Англичанин хочет остаться в еще на сезон, так как считает этот клуб идеальным местом для развития. Борьба за игрока развернется летом 2023 года. Ожидается, что за трансфер Беллингема нужно будет заплатить около 100 млн евро.

В полагают, что Джуд станет наследником Луки Модрича, которому в сентябре исполнится 37 лет.

В этом сезоне хавбек забил 6 голов и отдал 12 передач в 37 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика – здесь.